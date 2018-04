Inter: D'Ambrosio,risultati sono tornati

ROMA, 2 APR - "I derby si giocano per vincere, questo poi è fondamentale per consolidare la nostra posizione in classifica". Danilo D'Ambrosio carica l'Inter in vista del derby di mercoledì: "Icardi è il nostro punto di riferimento, è il capitano e dà un valore aggiunto alla squadra. Il gruppo è sempre stato unito, poi quando si vince si è tutti più felici". Dopo un periodo poco felice la squadra di Spalletti, che si è allenata stamattina ad Appiano per preparare il derby, è tornata a brillare. "Negli ultimi due mesi ci sono mancati i risultati ma non la voglia di vincere - dice D'Ambrosio -. Il mister ci stimola ogni giorno, sono convinto che con i suoi consigli riusciremo a raggiungere l'obiettivo: alla fine stanno tornando i risultati che speravamo tutti. Non subiamo gol ed è importante, perché poi là davanti i nostri attaccanti trovano sempre il modo di fare la differenza. Le vittorie aiutano, cresce la fiducia e ci si allena col sorriso".