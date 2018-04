Huguain sr."Gonzalo non piaceva a Perez"

ROMA, 3 APR - "Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez": a togliersi i sassolini dalle scarpe, nel giorno del match di Champions Juventus-Real, è Jorge Higuain, papà del 'Pipita' che ha parlato a 'El Larguero'. Jorge parte dagli errori sottoporta (su tutti, quello contro la Spagna nell'amichevole in nazionale, e che gli ha attirato non poche critiche in patria), ricordando che "a volte gli attaccanti sbagliano. Fa parte del gioco e dello sport. E' ovvio che ai giocatori di livello superiore è richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Due mesi fa - ricorda - tutti erano molto critici con C.Ronaldo. Negli ultimi 10 anni tutti i grandi n.9 come Lewandowski, Suarez, Cavani e Gonzalo sono costantemente criticati. Anche Messi a volte viene criticato, l'Argentina è un grande Paese, ci sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla, se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo".