Gattuso, rinnovo? O sicuri o si aspetta

CARNAGO (VARESE), 3 APR - "Non mi piace perdere del tempo a parlare quando c'è un lavoro da fare. O siamo sicuri tutti quanti o si aspetta". Così Rino Gattuso sul rinnovo con il Milan. "La priorità non è il contratto ma fare più punti possibili e valorizzare la squadra - spiega alla vigilia del derby -. Io sono convinto? Sono nato convinto. Mi è stata data una grande possibilità e sento grande pressione. Non mi sento solo l'allenatore, io sono presidente, capo ultrà, magazziniere. A casa mia si dice che quando si parla una, due volte, alla terza è già troppo".