Calcio: derby Milano vicino sold out

CARNAGO, 3 APR - È vicino al tutto esaurito il derby di Milano, che si recupera domani alle 18.30, un mese dopo il rinvio per la morte di Davide Astori. Restano circa duemila biglietti invenduti, come fanno sapere dal Milan, che gioca in casa e registrerà un incasso da oltre 4,1 milioni, record in campionato per il club rossonero. La nuova data di questa sfida fra Milan e Inter, la prima possibile come da regolamento, nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche fra le due società, con il club rossonero che avrebbe preferito giocare in una giornata festiva e non ha previsto il rimborso del biglietti ma la possibilità di cambiare il nominativo oppure di ottenere un voucher per assistere alle prossime partite casalinghe di campionato. La cornice di pubblico si annuncia all'altezza. Restano in vendita circa 700 biglietti per il terzo anello verde, 900 per il primo rosso e 400 per la curva degli ospiti destinata ai tifosi dell'Inter. omani biglietterie aperte a S.Siro.