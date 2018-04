Arbitro con Var toglie rigore al Genoa

ROMA, 3 APR - Quasi 5' di stop in Genoa-Cagliari per trasformare un rigore a favore dei liguri in un calcio di punizione per i sardi, dopo lunga attesa del responso Var. Intorno al 30' del primo tempo l'arbitro Fabio Maresca ha indicato il dischetto per un contatto in area cagliaritana tra Lykogiannis e Rosi. Ma con Lapadula già sugli 11 metri e pronto alla trasformazione, l'arbitro ha voluto consultare le immagini sul monitor a bordo campo. Immagini che però hanno tardato un po' ad arrivare. Alla fine Maresca è tornato sulla propria decisione, fischiando una punizione a favore del Cagliari per un fallo di Rosi.