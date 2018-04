Fiorentina e Samp vittorie in trasferta

ROMA, 3 APR - Vittorie in trasferta per Fiorentina e Sampdoria, rispettivamente contro Udinese e Atalanta e successo del Genoa in casa contro il Cagliari: sono i risultati dei primi tre recuperi della 27/a giornata, quella slittata per la morte del difensore della Fiorentina, Davide Astori. Emozione ad Udine dove i viola vincono 2-0 grazie alle reti di Veretout su rigore e di Simeone ed il ricordo del capitano viola al minuto 13 del primo tempo dei tifosi friulani. Successo per la Sampdoria che batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo grazie alle reti di Caprari e Zapata ed il momentaneo pareggio di Toloi. Vince anche il Genoa contro il Cagliari: a Marassi finisce 2-1 per la formazione rossoblù: vantaggio di Lapadula, momentaneo pari di Barella su rigore poi Medeiros nel finale segna il 2-1 che vale i tre punti per il Genoa.