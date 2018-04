Champions: Bayern passa 2-1 a Siviglia

ROMA, 3 APR - Semifinale di Champions League più vicina per il Bayern Monaco, dopo il successo sul campo del Siviglia nell'andata dei quarti. Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan la squadra allenata da Vincenzo Montella è passata per prima in vantaggio (31') grazie alla rete di Sarabia, bravo ad inserirsi su un cross dalla trequarti di Escudero. Ma appena sei minuti dopo Jesús Navas ha sfortunatamente deviato una punizione calciata da Ribery, sorprendendo Soria. Al 23' della ripresa è arrivato il sigillo di Thiago Alcantara che, di testa, ha portato in vantaggio il Bayern deviando in porta un traversone di Ribery, con un tocco di Escudero ad ingannare il portiere del Siviglia.