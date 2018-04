E.League: Inzaghi, voglio semifinale

ROMA, 4 APR - "Il campionato lo stiamo interpretando nel migliore dei modi, ora siamo a due partite dalle semifinali e l'Europa League diventa un obiettivo molto molto importante. Ho già centrato una semifinale europea da calciatore e mi piacerebbe centrarla anche da allenatore. È lì a una settimana di distanza, ma dovremo fare due grandi partite". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo allo stadio Olimpico di Roma. "Sappiamo che troveremo una squadra forte, organizzata, che in Europa è ancora imbattuta - ha quindi specificato Inzaghi in conferenza stampa - ha anche incontrato squadre molto forti e non ha mai perso. Non è nei quarti i finale per caso come non ci siamo noi. Abbiamo entrambe le stesse possibilità di passare il turno, saranno gli episodi a decidere e speriamo che siano a nostro favore".