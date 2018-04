Mondonico: omaggio stadio Grande Torino

TORINO, 4 APR - Commozione allo stadio Grande Torino, che in occasione del recupero della partita con il Crotone ha ricordato Emiliano Mondonico. All'ex tecnico granata morto nei giorni scorsi, vincitore dell'ultimo trofeo del club, sono state dedicate alcune immagini, proiettate sui maxischermo dello stadio. In sottofondo la musica e le parole di Io vagabondo, dei Nomadi. La curva Maratona, in sciopero per i deludenti risultati della squadra, ha comunque tributato al 'Mondo' un lungo coro, quell'"Emiliano alzaci la sedia" ricordo del famoso gesto del tecnico nella finale di ritorno di Coppa Uefa contro l'Ajax.