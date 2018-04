Barcellona-Roma,ufficiale Nainggolan out

ROMA, 4 APR - E' ufficiale: Radja Nainggolan non ce la fa a giocare in Barcellona-Roma. Il centrocampista belga non figura infatti nella formazione ufficiale della squadra giallorossa annunciata dall'Uefa sul proprio sito, e via Twitter dalla stessa Roma. Il 'Ninja', che non ha recuperato dai problemi accusati a Bologna, si accomoda in tribuna. A centrocampo gioca quindi Pellegrini. Per il resto, Eusebio Di Francesco schiera Florenzi da esterno destro alto, con Bruno Peres a fare il terzino. A sinistra c'è Perotti, centravanti è Dzeko. Nel Barcellona a destra da esterno basso c'è Semedo, con Sergi Roberto schierato a centrocampo. In avanti Messi-Suarez.