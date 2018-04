Serie A: Torino-Crotone 4-1

ROMA, 4 APR - Torino batte Crotone 4-1 (3-0) nel recupero della 27/a giornata del campionato di serie A. Protagonista della serata Andrea Belotti, autore di una tripletta. Granata in vantaggio al 16': calcio d'angolo dalla sinistra di Ljajic, Belotti prima impegna Cordaz con un destro da pochi passi, quindi ribadisce in rete sulla respinta corta del portiere del Crotone. Il raddoppio al 20': Iago Falque riceve palla sulla destra, si accentra al limite dell'area e lascia partire un sinistro preciso che si infila alla destra di Cordaz. Al 36' del primo tempo arriva il 3-0 granata, ancora con Belotti: calcio di punizione dalla trequarti di Ljajic, la palla spiove in area ed è bravo il 'Gallo' ad inserirsi superando Cordaz. Al 23' st: contropiede condotto da Iago Falque, che serve Belotti sulla destra. Il centravanti supera Cordaz con un preciso diagonale. Al 45' st: cross di Tumminello dalla sinistra, Faraoni appostato sul secondo palo segna da pochi passi il gol della bandiera.