Serie A: Chievo-Sassuolo 1-1

ROMA, 4 APR - Chievo e Sassuolo 1-1 (0-0) nel recupero della 27/a giornata del campionato di serie A. Veniti in vantaggio al 27' della ripresa: traversone dalla destra di Cacciatore, Lirola valuta male il rimbalzo della palla e Giaccherini di destro al volo batte di precisione Consigli sul palo opposto. Il Sassuolo, in doppia inferiorità numericaper le espulsioni di Adjapong alla mezzora del primo tempo e di Magnanelli al 38' della ripresa trova il gol del pareggio in pieno recupero: è il 50' quando Cassata batte una punizione da centrocampo in mezzo all'area del Chievo. Nessuno interviene e lo spiovente inganna Sorrentino con palla che si infila nell'angolo alto della porta gialloblu.