Valverde,4-1 bene ma non è ancora fatta

BARCELLONA, 4 APR - "Ancora manca tanto per passare. Il 4-1 è un buon risultato, ma il discorso qualificazione non è chiuso". Così l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde nel dopo partita della sfida di Champions con la Roma. Ma è vero che la squadra di casa, come dicono giocatori e tecnico giallorossi, sia stata favorita dal'arbitro? "Anche nell'area di rigore della Roma ho visto dei rigori a favore nostro - risponde Valverde -. Ognuno la vede a modo suo. Io i rigori degli altri non li vedo mai". Sulla partita il tecnico spagnolo dice anche che "la parata di Ter Stegen su Defrel è stata difficile, è stata un'opportunità molto chiara per loro, ma lui ha parato tutto. Busquets? Mi ha chiesto il cambio, ha giocato con le infiltrazioni. Se non ti avvicini all'obiettivo non ottieni gol nel tuo obiettivo. La Roma è una buona squadra, è stato difficile per noi superare la prima linea di pressione, la partita era viva".