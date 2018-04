Milan, Conti in clinica per operazione

MILANO, 5 APR - "Non vedo l'ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest'anno. L'anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che sarà la mia stagione migliore". Il difensore del Milan Andrea Conti si è presentato con il sorriso sulle labbra alla clinica romana Villa Stuart, dove oggi si sottoporrà al secondo intervento nell'arco di sei mesi al ginocchio sinistro, dopo altrettanti infortuni che gli hanno permesso di giocare solo cinque partite nella sua prima stagione rossonera. "Sono molto tranquillo, purtroppo queste sono cose che capitano, se è andata così si vede che doveva succedere - ha spiegato Conti. Gattuso e i compagni mi sono sempre vicini. La Nazionale? Anche quello sarà un mio obiettivo, ma ora penso solo all'operazione e al lavoro dei prossimi mesi".