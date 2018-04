Atalanta:Gasperini, ci vuole concretezza

BERGAMO, 6 APR - "Ci siamo giocati un jolly, ora dobbiamo riprendere a fare punti". Alla vigilia della trasferta con la Spal, Gian Piero Gasperini torna a parlare del ko di martedì con la Sampdoria. "Avevamo molta fiducia in quella partita e la sconfitta ci ha colti di sorpresa, tanto che ce la siamo rivista e studiata - ammette il tecnico nerazzurro -. Pur avendo fatto errori, il primo tempo è stato molto buono e nella ripresa la reazione è stata ottima. Spendendo molto e giocando ogni tre giorni è inevitabile subire cali". La ricetta per riprendere la corsa per l'Europa League è una sola: "Dobbiamo lavorare per migliorare la concretezza, perché è da tempo che ci vuole qualche occasione di troppo per finalizzare e questo è un limite - chiosa Gasperini -. La Spal sta facendo il suo campionato e lotta per la salvezza. Ha motivazioni forti quanto le nostre, sta andando bene anche in trasferta tanto che col Genoa ha saputo spingere per recuperare".