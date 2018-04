Roma: Di Francesco, dobbiamo crescere

ROMA, 06 APR - "Non è stato facile tornare da Barcellona, eravamo tutti rammaricati per il risultato perché non meritavamo quel passivo, ma dobbiamo guardare avanti. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità, ma non basta, questo dice il risultato". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'impegno con la Fiorentina in campionato che arriva dopo il pesante 4-1 subito dai giallorossi in Champions League. Per la gara coi viola il tecnico non potrà ancora avere a disposizione il turco Under ("spero di ritrovarlo in tempo per il ritorno col Barcellona"), e dovrà fare a meno anche di Perotti che al Camp Nou "ha subito un brutto colpo al polpaccio" e sarà sostituito da Defrel. La rifinitura sarà decisiva invece per sciogliere il nodo Nainggolan, in dubbio dopo il forfait col Barca.