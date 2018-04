Bando Mediapro, 7 pacchetti piattaforma

MILANO, 06 APR - Sono 7 pacchetti con cui Mediapro mette in vendita i diritti tv della Serie A, come si legge nel bando. Il pacchetto A contiene tutte le 380 partite per la piattaforma satellitare, il B1 248 per il digitale terrestre, e il B2 132 per la stessa piattaforma. Agli operatoti Ott sono destinati C1 (380 gare) e C2 (248), che però non possono essere assegnati entrambi. Per la piattaforma Iptv il pacchetto D1 da 248 partite e il D2 da 132. Ciascun prodotto audiovisivo ha 270 minuti di produzione, con pre e post partita. Gli spazi pubblicitari sono commercializzati da Mediapro.