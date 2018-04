Spalletti, Toro? E' come il suo simbolo

MILANO, 7 APR - "Tutte le partite sono difficili sin dall'inizio del campionato. Personalmente e professionalmente, ho sempre avuto qualche difficolta' nell'affrontare il Torino che me lo raffiguro come il suo simbolo, una massa di muscoli che ti viene addosso": sono le parole dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita del lunch-time contro il Torino. Il tecnico e' fiducioso ed esalta la sua Inter, "una squadra tosta" che ha trovato dentro se stessa cure e anticorpi per non ricadere negli errori passati.