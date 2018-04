Gattuso, Milan non ci sarà rivoluzione

CARNAGO (VARESE), 7 APR - Dopo il rinnovo di contratto con il Milan Rino Gattuso si sente "sicuramente più incazzoso, con più voglia di prima ma anche più pressione". "Nel calcio basta poco a perdere qualche partita e trovarsi fuori da Milanello con la borsa in mano - ha notato l'allenatore rossonero -. Sento ancora più pressione di prima, ho la consapevolezza che dobbiamo migliorare ancora. Si comincia a parlare di mercato ma ora i 25 giocatori che ho sono i migliori. Sta alla società fare qualcosa per migliorare la squadra, ma non vi aspettate una rivoluzione. Abbiamo una buona base e serve avere rispetto per i giocatori che ad oggi hanno a tratti espresso un buon calcio. Chi arriverà deve saper giocare a calcio, con la sola personalità non ci facciamo nulla".