Spalletti, Rizzoli chiaro su fuorigioco

MILANO, 7 APR - Luciano Spalletti non fa polemiche sul gol annullato dalla Var a Icardi durante il derby, ma richiama le parole sul fuorigioco pronunciate dal designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, il 23 gennaio durante una conferenza stampa in Lega A. "Allora - sottolinea il tecnico dell'Inter - disse che dovrebbe prevalere la decisione del campo nei casi in cui il fuorigioco sia di pochi centimetri appena. Non commento e non discuto ma vorrei richiamare l'attenzione. Poi, bisogna fare in modo che i risultati dipendano solo da noi e non da altri". In ogni caso, Spalletti e' maggiormente perplesso riguardo a un'altra azione di Icardi fermata sempre per offside, rispetto al gol annullato dalla Var: "Lì non c'e' dubbio, e' un metro dentro il gioco e bisogna lasciare andare l'azione".