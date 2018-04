Giampaolo,Samp condizionata da infortuni

GENOVA, 8 APR - Sfuma il record di 4 successi di fila nel derby per il tecnico della Sampdoria Giampaolo, fermato dal Genoa sul pari. "La partita è stata condizionata dalle uscite dei terzini -ha spiegato il tecnico blucerchiato - perché sono due cambi che non avrei mai fatto e allo stesso tempo mi hanno obbligato a fare la terza sostituzione solo nel finale perché è stata una partita dura e c'era il rischio di perdere un altro giocatore. Proprio per colpa dei cambi non ho potuto dare linfa offensiva quando nel finale abbiamo perso un pò di lucidità". Una sfida che ha visto la Sampdoria più propositiva e il Genoa maggiormente impegnato a difendersi. "Il Genoa ha fatto una partita di grande intensità a centrocampo cercando di approfittare di qualche nostro errore ma soprattutto ci hanno sempre aspettato. Noi abbiamo lavorato dove potevamo trovare spazi da attaccare e la squadra ci ha provato in tanti modi. Forse ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri.