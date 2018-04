Ballardini, eravamo stanchi

ROMA, 8 APR - "Non siamo stati così brillanti come avremmo voluto anche perché eravamo ormai alla terza gara in sette giorni - ha spiegato Davide Ballardini dopo il pari nel derby. Noi siamo una squadra che fatica molto e non abbiamo grandi palleggiatori a centrocampo però siamo stati molto ordinati e compatti. Potevamo fare di più nella gestione della palla ma non è avvenuto proprio la stanchezza. E' mancata la brillantezza, la lucidità e la chiarezza nel muovere la palla e attaccare senza la palla. Siamo ripartiti meno rispetto al solito anche per questo. E' un punto -conclude il tecnico rossoblù- comunque importante perché premia una prestazione fatta con grande attenzione e voglia di fare bene, ma da qui in avanti dovremo essere ancora più bravi".