Fiorentina, tifosi festeggiano squadra

FIRENZE, 8 APR - Accoglienza festosa per la Fiorentina di ritorno questa notte da Roma, dopo il successo (il sesto consecutivo) conquistato all'Olimpico contro i giallorossi. La squadra viola ha trovato centinaia di tifosi che dapprima hanno scortato il pullman, poi l'hanno seguita fino al centro sportivo, nei pressi dello Stadio Franchi, dedicandole cori e applausi. Gli stessi giocatori, a loro volta, si sono uniti al coro dei sostenitori viola, cantando soprattutto il coro per Davide Astori, il capitano che non c'è più, nel cui ricordo la Fiorentina si sta battendo per cercare di arrivare in Europa. Proprio l'improvvisa scomparsa del capitano viola, 50 giorni fa, ha compattato tutto l'ambiente viola, come dimostrano i risultati e le prestazioni delle ultime settimane. La Fiorentina attualmente è settima in classifica e non ha alcuna intenzione di fermarsi. E in attesa del ritorno dei Della Valle, previsto a fine settimana, i tifosi si sono stretti ancora di più a Pioli e ai giocatori.