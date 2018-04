Mondiali, la Tunisia perde Msakni

TUNISI, 8 APR - La Tunisia perde una delle sue stelle per i Mondiali in Russia. Youssef Msakni, fantasista delle 'Aquile di Cartagine' e dell'Al-Duhail, squadra del Qatar, ha riportato la rottura dei legamenti del crociato di un ginocchio durante la partita di campionato vinta per 5-2 contro l'Al-Sailiya. In un comunicato il club del giocatore fa presente che "per Msakni lo stop sarà di tre o quattro mesi". Quello di Russia 2018 sarà il ritorno della Tunisia ai Mondiali dopo 12 anni di assenza e la quinta presenza nel torneo iridato. La nazionale nordafricana, che giocherà nel girone con Inghilterra, Belgio e Panama, finora non ha mai superato la fase a gironi.