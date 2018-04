Giappone, Akira Nishino è il nuovo ct

TOKYO, 9 APR - E' Akira Nishino il nuovo ct della nazionale di calcio giapponese. Lo ha annunciato la Federcalcio locale, che ha promosso in questo ruolo colui che finora era il direttore tecnico federale. Nishino prende il posto dell'esonerato Vahid Halilhodzic con il quale, secondo quanto ha spiegato il presidente federale Kozo Tashima, "c'erano problemi di comunicazione con i giocatori, che avevano perso la fiducia in lui". A proposito del fatto che sulla panchina sia stato messo un dirigente federale Tashima ha spiegato che "ormai al Mondiale mancano solo due mesi e pensiamo che a questo punto serva uno che conosca la squadra dal di dentro. Con un nuovo allenatore ciò non sarebbe stato possibile, non avrebbe avuto il tempo di ambientarsi".