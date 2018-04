Premi Football Leader a Ranieri,Seedorf

NAPOLI, 9 APR - Claudio Ranieri e Clarence Seedorf saranno premiati a Napoli, ospiti della sesta edizione di Football Leader, il premio nazionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) presieduta da Renzo Ulivieri, che si terrà dal 26 al 29 maggio. Ranieri, allenatore del Nantes, ritirerà il Premio Speciale alla Carriera Football Leader 2018 "per lo straordinario valore professionale e umano riconosciuto a livello internazionale, per l'impresa storica compiuta in Premier League col Leicester che ha certificato la grande competenza tecnica di Ranieri, che ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale", si legge nella motivazione del premio. Ranieri succede a Lippi, Capello e Sacchi. Seedorf, allenatore del Deportivo La Coruna, ha invece vinto il Premio Speciale "Equality" Football Leader 2018, perché "campione indiscusso della storia mondiale del calcio, ma anche testimone della lotta al razzismo.