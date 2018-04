Champions: Snai, 3-0 Roma vale 60,00

ROMA, 9 APR - Quota alle stelle per la qualificazione della Roma alle semifinali Champions: il 3-0 dei giallorossi domani sera all'Olimpico vale, per i quotisti Snai, 60 volte la scommessa. Il divario tra Roma e Barcellona è abissale anche nella giocata secca sul passaggio del turno: giallorossi qualificati a 33,00, i blaugrana sono a quota 'ingiocabile', a 1,01. Anche le quote sull'esito al 90' non sono molto incoraggianti per la squadra di Di Francesco. La semplice vittoria è data a quota 5,00, mentre il Barça, imbattuto da gennaio, è favorito a 1,65. Il pareggio è invece offerto a 4,25. Praticamente identica la situazione nell'altro quarto di finale in calendario domani, con il City chiamato a una difficile rimonta contro il Liverpool, dopo lo 0-3 dell'andata: la qualificazione si gioca a 5,25 (a 1,15 il passaggio del Liverpool), il risultato giusto per passare, 4-0 in lavagna, è invece dato a 20 volte la posta.