Chiellini, a Madrid con sana follia

TORINO, 9 APR - La Juventus si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì a Madrid contro il Real: "Nel calcio e nella vita non si può mai sapere - dice Giorgio Chiellini a Jtv - e dare un bel segnale, anche in vista del prossimo anno, sarebbe importante. La partita è lunga - prosegue il difensore bianconero - servirà equilibrio, ma ci vorrà anche un pizzico di sana follia da parte di tutti. Non ci piangiamo addosso, andiamo a Madrid per fare una bella gara", aggiunge. Riaffiora il rammarico per l'andamento dell'andata all'Allianz Stadium: "Per lunghi tratti - sottolinea - avremmo meritato il pareggio invece che essere sotto di due reti, invece ci siamo anche ritrovati con l'uomo in meno".