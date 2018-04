Sassuolo, Carnevali attacca Berardi

ROMA, 9 APR - Acque agitate in casa Sassuolo, nonostante il pari di ieri sul campo del Milan. Intervistato da Radio Sportiva, il dg del club neroverde Giovanni Carnevali dice che "è inutile nascondersi: Berardi non è più quello degli ultimi anni. Tutto dipende da lui: in una stagione possono succedere tante cose come cambi di modulo e di allenatore, ma se Berardi vuole fare il giocatore di alto livello deve abituarsi a questo tipo di situazioni. Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare". "Politano è un ragazzo eccezionale - aggiunge Carnevali -, si è comportato da vero professionista ed è normale che abbia avuto un momento di appannamento dopo il mercato di gennaio, ma è stato davvero di pochi giorni". Sulla stagione della squadra il dirigente spiega che "stiamo pagando il dopo Di Francesco: con Iachini siamo riusciti a fare bene ma dopo la sosta siamo ricaduti nel letargo. Fortunatamente adesso ci stiamo riprendendo, ma sappiamo che dovremo lottare fino alla fine".