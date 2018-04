Del Piero, Juve e Roma? Non è finita

FIRENZE, 9 APR - "Un passaggio è ancora possibile perché Juve e Roma sono grandissime squadre, giocano con altrettante grandi squadre, e quello è il vero problema, però nel calcio tutto può accadere". Lo ha detto l'ex attaccante della Juventus, Alessandro Del Piero, rispondendo ai giornalisti sulle due gare di ritorno Champions, che vedono le due squadre italiane nettamente sfavorite dopo i risultati dell'andata. "A livello psicologico - ha ripreso l'ex attaccante a margine della 'Hall of fame del calcio italiano' - chi ha vinto in maniera così netta può considerarsi già passato e quindi metterci meno impegno, mentre chi ha perso vuole riscattarsi. E poi ci sono gli episodi che possono sorriderti, e quelli che non ti hanno sorriso all'andata possono sorriderti al ritorno. Quindi il dovere è quello di crederci indubbiamente anche se per entrambe è veramente molto difficile. Da italiani, ed io poi anche da juventino, ci auguriamo accada l'impossibile e che possiamo essere ancora in Champions".