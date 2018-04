Baldissoni, vogliamo completare stadio

ROMA, 10 APR - "Rispettare una corretta gestione di bilancio è un obbligo. Sono dei numeri funzionali al raggiungimento di qualcosa di tangibile, come i trofei". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, nel corso dell'evento accademico "Champions Impact - L'impatto del calcio nella nostra società" presso la sede dell'Università Luiss di Roma cui ha preso parte anche il chief revenue officer del Barcellona, Francesco Calvo. Il dirigente giallorosso ha sottolineato anche che "c'è la volontà di completare il nuovo stadio della Roma. Un progetto del genere consentirà di cambiare la proposta di intrattenimento. Il nostro obiettivo è essere identificabili con la città di Roma".Riguardo alle voci di imminenti novità sul fronte del main sponsor, poi, Baldissoni ha voluto ricordare che "una squadra di calcio non è uno scaffale in cui ogni marca può posizionarsi. Ai nostri partner commerciali chiediamo di condividere messaggi funzionali ai rispettivi target e in questo senso siamo in dirittura d'arrivo per chiudere 2-3 collaborazioni".