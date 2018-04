Champions, 0-3 Juve a Madrid vale 75

ROMA, 10 APR - Vietato non crederci ma il passaggio del turno della Juventus alle semifinali di Champions per i quotisti Snai è a quota 'miracolo': 40 volte la posta. Nelle competizioni europee, la squadra di Zidane non perde al Bernabeu da quasi tre anni e la vittoria bianconera, sul tabellone Snai, si gioca a 5 volte la scommessa, contro il 4,25 piazzato sul pareggio e il basso 1,63 per il successo del Real. Logico quindi che le quote sul ribaltone bianconero vadano alle stelle: lo 0-3, che rimanderebbe tutto ai supplementari, arriva già a 75, lo 0-4, con cui la Juve conquisterebbe una storica qualificazione in semifinale, sale addirittura a 100. Quote "galattiche" per Allegri anche nelle scommesse secche sul passaggio del turno e su come verrà centrato: la Juve avanti è data a 40,00, arrivarci dopo l'extra-time vale 60, conquistare la qualificazione ai rigori paga invece 65.