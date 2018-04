Fifa valuta divieto prestiti giocatori

ROMA, 10 APR - La Fifa starebbe valutando la possibilità di limitare, se non addirittura vietare, la pratica dei prestito dei giocatori tra società. Lo riporta France Football, secondo cui a Zurigo si sono tenute numerose riunioni con l'intento di riformare il sistema di trasferimenti, coinvolgendo rappresentanti della Fifa, dei calciatori (FifPro) - che aveva presentato e poi ritirato un ricorso alla Commissione Ue contestando regole ed effetti del calciomercato -, delle società (come l'europea l'Eca) e ex campioni come Cafu, Zvonimir Boban, Edwin van der Sar e Marco van Basten. Le proposte sul tavolo, una dozzina, potrebbero essere esaminate ed approvate in un comitato esecutivo previsto per ottobre. Una tra le più importanti riguarderebbe proprio i prestiti che da soluzione per consentire ai giovani di crescere giocando in club magari meno importanti si è tramutata, a giudizio dei critici, in una girandola di scambi e trasferimenti dai numeri impressionanti e dagli effetti distorsivi e non sempre trasparenti.