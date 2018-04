2-1 al Belgio,Italia donne vede Mondiale

ROMA, 10 APR - L'Italia delle donne si avvicina a passi da gigante al Mondiale di calcio. Una squadra piena di personalità e carattere quella che al "Paolo Mazza" di Ferrara ha fatto sua la palla del match point e conquistato tre punti fondamentali per continuare ad inseguire un sogno. Battendo il Belgio 2-1, l'Italia ribadisce il primato in classifica e il percorso netto compiuto fino ad oggi, aumentando il distacco dalla diretta inseguitrice: adesso sono otto i punti di vantaggio sulle belghe (che hanno una partita in meno), quando alla fine del cammino mancano ancora due gare, la prima a giugno contro il Portogallo e la seconda in casa del Belgio. Piange di gioia Milena Bertolini: "Era una partita importantissima - racconta a fine gara - vincere in casa contro il Belgio sarebbe stata la ciliegina sulla torta e ci siamo riusciti. Le ragazze sono state incredibili, è tutto merito loro: è un gruppo che ha grandi qualità tecniche, ma anche temperamento e cuore''.