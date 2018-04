Pallotta,Roma mai vista, indimenticabile

ROMA, 10 APR - ''E' incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all'andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile''. Il presidente della Roma, James Pallotta, festeggia così la storica semifinale di Champions con il 3-0 al Barcellona:''le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, abbiamo riportato sulla terra il Barcellona, perchè non fare lo stesso in prossime tre partite Champions''.