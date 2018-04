Al Parma 1913 aggiudicazione Collecchio

PARMA, 11 APR - Il curatore del Fallimento Eventi Sportivi Spa, società coinvolta nel crac del Parma Calcio, ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria in favore di Parma Calcio 1913 Srl, il nuovo club che oggi milita nel campionato di serie B, del complesso del Centro Sportivo di Collecchio, sede degli allenamenti del club emiliano e del settore giovanile nonché sede legale dello stessa società. Alle 12 si è infatti chiuso il quinto tentativo di vendita e nessun acquirente si è presentato. Il curatore ha così tenuto valida l'offerta irrevocabile di acquisto presentata lo scorso mese di febbraio da parte del Parma Calcio 1913 pari a 2.800.000 euro. Ora la società, che ha già in gestione la struttura, avrà tempo fino all'8 giugno 2018 per il pagamento effettivo, condizione indispensabile per il trasferimento del bene che avverrà per decreto del giudice delegato.