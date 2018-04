Infantino,con Var risultati più giusti

ROMA, 12 APR - La Juventus, dopo l'eliminazione dalla Champions League col Real Madrid per un discusso rigore nel recupero, spinge per un processo di accelerazione che porti anche in Europa la Var. La Uefa prende tempo, convinta che prima di applicare la tecnologia si debba avere la sicurezza che il sistema sia perfetto. Il sistema però secondo la Fifa è già pronto, tanto che lo adotterà dalla prossima Coppa del Mondo in Russia perché "sostenere risultati più equi è una questione di rispetto verso il lavoro dei professionisti del mondo del calcio e la passione di milioni di fan, cioè verso il cuore del gioco". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, motiva l'ok al Var in una lettera scritta all'interno del magazine dell'organismo mondiale. "Il calcio ha fatto un grande passo in avanti decidendo di adottare l'uso del video assistant referees. Non lo dico solo come dirigente che ha sostenuto a lungo questa iniziativa, ma innanzitutto come tifoso di calcio'', spiega.