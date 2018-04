Tacconi:Ad arbitro avrei spaccato faccia

ROMA, 12 APR - "Sapendo di smettere, gli avrei spaccato la faccia. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda". Così Stefano Tacconi, a Rmc Sport, sull'episodio del rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus, in Champions. "Non puoi dare un rigore così al 95', aggiunge. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore così", aggiunge l'ex portiere dei bianconeri e della Nazionale. "Quando ha vinto la Roma - aggiunge - tutte le squadre italiane a complimentarsi. Quando perde la Juve, sono tutte contro e questo mi dispiace molto". Sul resto della stagione della Juventus, infine, ammette: "Il Napoli avrebbe preferito che la Juventus andasse avanti. Ora saranno più concentrati e non ce ne sarà per nessuno. La rabbia compatterà tutti e si punterà a scudetto e Coppa Italia".