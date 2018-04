Tajani, Agnelli fa bene a protestare

ROMA, 12 APR - "La Juventus difende un interesse legittimo, è comprensibile quello che fa Agnelli. Certo, ormai non si può fare nulla per la qualificazione ma io credo che la Juve affermi il proprio ruolo e il suo presidente fa bene a protestare: ognuno fa il suo mestiere". Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento, in un'intervista all'Ansa difende la scelta del n.1 bianconero, Andrea Agnelli, di innescare una polemica durissima per l'arbitraggio dell'inglese Michael Oliver della partita di ieri col Real Madrid.