Ex arbitro Pieri, rigore del Real c'era

ROMA, 12 APR - Regolamento alla mano, l'ex arbitro Tiziano Pieri, non ha dubbi: "C'era il rigore" concesso al 96' dall'inglese Oliver a favore del Real e contro la Juve. Ospite di Rai sport, Pieri - esperto di Var - ha ricostruito la dinamica che ha portato all'azione contestata. "Minuto 92, sponda di Ronaldo per Lucas Vazquez che prende posizione. Rinviene Benatia che appoggia le mani sulla schiena, dopo di che con la gamba sinistra colpisce l'avversario sul fianco, sotto la parte dell'ascella. Il pallone - spiega Pieri - viene sfiorato dal collo del piede di Benatia e, solo dopo, colpisce il petto del calciatore del Real. A quel punto il pallone prende la direzione di Buffon, non andando verso il centrocampo, di conseguenza l'intervento di Benatia non è netto sul pallone. Il regolamento, per quello che ho descritto, definisce l'intervento di Benatia "imprudente", quindi non considera le conseguenze del suo intervento. L'arbitro in campo non deve avere dubbi".