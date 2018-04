Fiorentina: Chiesa, Spal vale una finale

FIRENZE, 12 APR - ''La partita con la Spal? L'affronteremo come fosse una finale''. Così Federico Chiesa in vista della prossima gara che insieme ai suoi compagni lo vedrà impegnato domenica al Franchi. ''Sarà una sfida molto importante per noi come per la Spal, contiamo sul sostegno della nostra gente, siamo certi che verranno in tanti a darci una mano'' ha ribadito Chiesa. Per domenica, grazie anche alle promozioni varate del club, s'annuncia un Franchi gremitissimo e deciso a spingere la squadra verso 7/o successo consecutivo. Infine una curiosità: tutti i capi della Fiorentina in vendita nei negozi ufficiali (maglie da gioco, di allenamento, magliette, tute) saranno d'ora in poi personalizzabili con il n.13, quello di capitan Astori scomparso il 4 marzo, associato al simbolo del lutto e un giglio bianco. Intanto Pioli si è fatto tatuare sul braccio sinistro 'DA13', le iniziali e il numero di maglia di Davide Astori.