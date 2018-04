Junior Tim Cup: festa a Sassuolo

ROMA, 12 APR - Pomeriggio da sogno per i ragazzi della Junior Tim Cup, torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, che hanno accolto Edoardo Goldaniga, del Sassuolo, all'oratorio della parrocchia S.S. Vergine Maria Consolata di Sassuolo. "Ho già partecipato a questa bellissima iniziativa in passato e conservo ricordi splendidi - ha affermato il giocatore -. Come i ragazzi oggi presenti, anche io ho cominciato a tirare i primi calci al pallone all'oratorio. La cosa più importante da piccoli è stare insieme, fare amicizia e divertirsi giocando a calcio senza pensare al domani". Nei prossimi giorni, la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Bologna), il Cs.San Michele (Firenze), la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù (Modena) e l'Oratorio Giovanni Paolo II (Reggio Emilia) disputeranno la 2/a Fase Finale Interregionale del torneo e saranno accolti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per disputare un'amichevole nel pre-partita di Sassuolo-Benevento.