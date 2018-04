Iniesta vicino all'addio al Barcellona

ROMA, 13 APR - Dalla Spagna arrivano solo conferme sull'addio a fine stagione di Andrés Iniesta al Barcellona. Il fantasista, come scrive il Mundo deportivo, dopo l'eliminazione dei blaugrana dalla Champions, ha detto: "È una possibilità che io lasci il Barca". Giocando contro la Roma, Iniesta ha toccato il tetto delle 132 partite in Europa, battendo il record di partecipazione ai quarti di finale di Champions con 22 presenze, meglio dell'ex compagno Xavi Hernández e del gallese Ryan Giggs. Il Barcellona, intanto, è in attesa di avere informazioni dal capitano che sarà chiamato a decidere entro il 30 prossimo, come stabilito dal contratto a vita che il club gli ha fatto firmare. Nell'entourage blaugrana, però, si dà per scontato l'addio del giocatore. Iniesta dovrebbe alla fine approdare nel campionato cinese, come da tempo si sussurrà.