Spalletti: "Buffon? Ho una mia idea"

MILANO, 13 APR - Luciano Spalletti è entusiasta della Roma che ha compiuto l'impresa di sconfiggere il Barcellona e rinnova i propri complimenti ai giallorossi: "Adesso per loro tutto è possibile". In generale, per l'allenatore dei nerazzurro cresce e si impone il calcio italiano in Europa ma - alla vigilia della trasferta bergamasca - non commenta le parole di Gigi Buffon, dopo la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid. "Ho una mia idea, ma non ve la dico. I commenti sono compito vostro", dice, rivolgendosi ai giornalisti presenti ad Appiano Gentile. Poche battute, invece, sulla Var: "Sarà adottata a livello mondiale. Bravo chi l'ha ideata e proposta quando in tanti si schieravano contro, perché volevano che le cose rimanessero esattamente com'erano".