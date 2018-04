Liverpool: Klopp teme la Roma

ROMA, 13 APR - "Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'andamento della partita, nella seconda loro hanno sfoderato una prestazione incredibile e avrebbero potuto vincere per 5-0". Così Juergen Klopp, in conferenza stampa a Liverpool, sull'esito del sorteggio delle semifinali di Champions, che ha accoppiato i giallorossi ai Reds. "Non mi sono messo a pensare 'grazie Dio abbiamo evitato Real e Bayern' - ha aggiunto Klopp -. Io penso che l'importante è stare nelle semifinali e che in ogni caso avremmo avuto della chance di passare, e ora ce le giocheremo contro la Roma".