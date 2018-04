Toro: Mazzarri, Europa? Fatti non parole

TORINO, 13 APR - Il successo sull'Inter ha riaperto uno spiraglio verso l'Europa ma, per il Torino, è d'obbligo fare il pieno anche domani a Verona. "Per compiere il salto di qualità, dopo la vittoria sull'Inter, dobbiamo battere il Chievo - dice Mazzarri -. I risultati della squadra di Maran ci devono mettere in guardia - spiega il tecnico granata -, lo scorso turno sono stati a un passo dal vincere a Napoli e in casa hanno battuto la Sampdoria. Maran è un ottimo allenatore, ora stanno bene, sono grintosi e la partita sarà ancora più difficile, perché lottano per non retrocedere". Obiettivo dichiarato per i veronesi è la salvezza, mentre per il Torino Mazzarri non vuole parlare di Europa, nonostante la classifica legittimi il sogno del settimo posto: "Conta la prossima, non servono parole ma fatti. Serve una grande prova con il Chievo, dobbiamo pensare che sia una grande, avere lo stesso atteggiamento, fare una fase difensiva come la scorsa partita con l'Inter, anche meglio, per poi far valere la nostra qualità davanti".