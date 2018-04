Allegri: Buffon esempio, non lo condanno

TORINO, 14 APR - Buffon "per vent'anni è stato un esempio, dentro e fuori dal campo e non lo condanno per le esternazioni di Madrid. E' troppo facile giudicare da fuori: per chi non lo capisce ci vuole un corso di psicologia". Massimiliano Allegri assolve il portiere per le frasi pronunciate contro l'arbitro dopo la partita di Champions. "Nelle situazioni bisogna trovarsi, sfido chiunque a non avere una reazione", aggiunge il tecnico, ricordando che "l'espulsione gli ha anche tolto la possibilità di parare il rigore a Ronaldo".