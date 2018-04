Allegri, Oliver ha sbagliato su recupero

TORINO, 14 APR - L'arbitro di Real Madrid-Juventus "è stato molto bravo nei 90', poi come a Monopoli ha beccato l'imprevisto ed è andato un po' in confusione". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna così sulla sfida di Champions e le grandi polemiche per un discusso rigore in pieno recupero. "Se fosse giusto o non giusto non lo voglio sapere. L'unica cosa che in tutta la serata ha valutato male è stato il tempo di recupero e nessuno l'ha detto - aggiunge -. C'era stata una sostituzione e nessun intervento dei medici in campo...".