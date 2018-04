Clericus Cup, Martyrs in semifinale

ROMA, 14 APR - Gli americani pregano per la pace in Siria. E' successo oggi al termine della partita del quarto di finale della Clericus Cup, il 'Mondiale' calcistico del Vaticano. I North American Martyrs hanno battuto per 1-0 il San Guanella, con gol di don Kyle Poje. "I raid aerei sulla Siria? Noi sentivamo di dover pregare per la pace, e lo abbiamo fatto", ha spiegato lo stesso Poje dopo le preghiere del post gara. Oltre ai religiosi a stelle e strisce, si sono qualificati per le semifinali del torneo pontificio i campioni in carica del Collegio Urbano, ovvero i 'Leoni d'Africa', che hanno battuto ai rigori 8-7 la Mater Ecclesiae. 'Remuntada' della Gregoriana, 2-1 agli Oblati di Maria Immacolata, mentre non basta l'incoraggiamento video, giunto dal Brasile del sindaco di Chapecò, Luciano Josè Buligon, agli 'Amici della Chape': i religiosi in maglia verde, tutti supporter della Chapecoense hanno perso per 3-1 contro i trasteverini della Sedes Sapientiae.