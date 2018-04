Var, l'attacco di Guardiola

LONDRA, 14 APR - La Var non c'è ancora in Premier League per l'opposizione di Manchester United e Chelsea. L'accusa arriva da Pep Guardiola che - a poche ore dalla partita col Tottenham che può valere il suo primo titolo in Premier - si getta su un argomento caldo rivelando che non solo è un sostenitore della moviola in campo, ma addirittura la ritiene inevitabile, a livello globale. Già usata in Inghilterra nelle due coppe nazionali, la Var non ha ancora fatto il suo debutto nel massimo campionato. "Penso che il City fosse d'accordo ma altri top club, lo United e il Chelsea, non l'hanno voluta (la Var, ndr) - ha rivelato Guardiola -. Non è un problema, perché arriverà prima o poi. Non solo qui in Inghilterra, ma in tutto il mondo, gli arbitri devono essere aiutati. Oggi il calcio è più rapido e veloce". Guardiola è intervenuto anche sul rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus. "Ad oggi non sappiamo ancora se fosse rigore o meno. Non è facile per gli arbitri. Penso che debbano essere aiutati".